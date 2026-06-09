Sábado – Pense por si

Pets

Raquetes, troféus e patinhas. Estes patudos estão a fazer furor no famoso torneio de ténis Roland Garros

Os grandes torneios de ténis são conhecidos pela competição dentro do campo, mas há cada vez mais protagonistas de quatro patas a conquistar a atenção dos fãs.

Capa da Sábado Edição 2 a 8 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de junho
Raquetes, troféus e patinhas. Estes patudos estão a fazer furor no famoso torneio de ténis Roland Garros
SÁBADO 09 de junho de 2026 às 08:57
Raquetes, troféus e patinhas. Conheça os cães que estão a fazer furor nos Grand Slams de ténis
Raquetes, troféus e patinhas. Conheça os cães que estão a fazer furor nos Grand Slams de ténis New York Times

Nos bastidores de Roland Garros e dos restantes Grand Slams, há uma tendência que está a ganhar cada vez mais espaço fora das linhas do court. Os cães dos tenistas deixaram de ser apenas acompanhantes discretos para se tornarem parte visível e até oficial do circuito, com credenciais, áreas próprias e uma presença cada vez mais normalizada no dia a dia das estrelas do ténis.

Leia o artigo na íntegra no site do

Tópicos Patudos patuda Patudo Ténis
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Raquetes, troféus e patinhas. Estes patudos estão a fazer furor no famoso torneio de ténis Roland Garros