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Por fim, o Mundial: 17 sítios para ver a bola, entre petiscos e canecas

Restaurantes e bares, tascas e praças de gritaria coletiva em Lisboa e no Porto. Propomos-lhe 17 locais onde o Mundial sabe melhor porque tem bênção de imperiais, finos, petiscos e festejos.

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Por fim, o Mundial: 17 sítios para ver a bola, entre petiscos e canecas
Tiago Neto 08 de junho de 2026 às 23:00
A torneira nunca para no The Couch, em Lisboa, um dos muitos "estádios" deste campeonato Mundial
A torneira nunca para no The Couch, em Lisboa, um dos muitos "estádios" deste campeonato Mundial Paulo Calado

Há quem veja o Mundial de Futebol em casa, de comando na mão e ar condicionado ligado para sofrimento mínimo. Mas o futebol, convenhamos, difere da sueca porque não foi feito para o silêncio. E se um Mundial acontece no pico do verão, há coisa melhor do que integrar um suadouro exaltado onde todos perdem a cabeça a cada finta, a cada passe colocadinho ou quando um dos nossos “mete” golo?

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