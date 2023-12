Das canções às influências: Slow J desvenda o seu 'Afro-Fado'

Vista de fora, pode ter parecido uma ascensão vertiginosa, mas Slow J diz ter-se tratado de “uma caminhada muito gradual”. O lançamento do disco The Art of Slowing Down (2017) tornou João Batista Coelho um fenómeno do hip-hop nacional no que pareceu ser do dia para a noite, mas Slow J garante que “durante muito tempo foi difícil conseguir a atenção, o mediatismo”. A diferença, opina, é que “desde o início encontrámos uma base de fãs muito fiel e dedicada”, que se consolidou com o segundo álbum completo, You Are Forgiven (2019), que coincidiu com um momento difícil para o artista.