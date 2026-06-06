'Urânio!', um thriller jurídico na paisagem alentejana

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
O novo livro de Carlos Rayo, que chegou em maio às livrarias, revela uma personagem peculiar: Naty Colete, uma advogada que se vê numa encruzilhada em Nisa, no Alentejo.
Há, na paisagem topográfica mas também emocional portuguesa, um tipo de aldeia, vila ou cidade com a habilidade de produzir filhos da terra. Nisa, pelo menos no Alentejo de Carlos Rayo, é uma dessas vilas. Em Urânio! - Intriga Internacional no Alentejo, o autor apresenta-nos a sua filha da terra: Natércia Colete – ou Naty para quem a conhece desde que nasceu –, que é advogada. Filha pródiga, vai regressar a Nisa depois de receber a pior notícia sobre os pais (”.. num desastre de viação na estrada para Portalegre”) e vai ver-se enredada num grande mistério.