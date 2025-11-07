Sete planos para o fim de semana: doces, música e um festival de chefs

2. Como se pode reinterpretar e homenagear o legado de Carlos Paredes (1925-2004), para muitos o mais genial e inventivo guitarrista português de sempre? Na reta final das comemorações do centenário de nascimento do músico nascido em Coimbra, o Teatro Tivoli, em Lisboa, recebe este domingo “Amigo Paredes”, espetáculo sobre “a sua música” e a “repercussão que teve nos músicos atuais” mas também sobre “intimidade”, “confidências” e “histórias vividas”, que serão partilhadas em palco.

O cardápio de músicos escolhidos é de luxo. Guitarristas peritos na guitarra portuguesa como José Manuel Neto, Ricardo Parreira, Miguel Amaral e Guilherme Catela - mas também Luísa Amaro, antiga companheira do músico, numa prestação que se antecipa emotiva - e instrumentistas como Ni Ferreirinha (viola), Ricardo Dias (piano), Bernardo Moreira (contrabaixo) e João Moreira (trompete) participam na homenagem, tal como a cantora Maria João. Os bilhetes para o concerto, que começa às 18h, custam entre €12,50 e €25.



O legado de Carlos Paredes (na imagem) vai ser lembrado este domingo no Teatro Tivoli, em Lisboa Hugo Correia

3. Esta sexta-feira, 7 de novembro, o hotel The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, recebe mais uma edição (a segunda) do Taste & Toast Fest. Entre as 19h30 e as 23h, alguns dos chefs mais premiados da gastronomia portuguesa apresentam-se no evento em formato showcooking. Rui Paula, Noélia Jerónimo, Óscar Geadas, Leila Brás, Paulo Morais, Ricardo Nogueira, Miguel Gameiro e Ricardo Costa (que chefia a cozinha do hotel anfitrião) vão “trabalhar e interpretar dois dos melhores produtos da época: trufas e cogumelos”, lê-se na descrição do evento.

Os pratos “serão harmonizados por uma seleção de vinhos portugueses” e as salas do hotel de Vila Nova de Gaia serão “transformadas em autênticas estações de degustação”, promete-se. O acesso ao evento custa €165 por pessoa, com descontos para crianças até aos 3 anos (de 100%) e para crianças entre os 4 e 11 anos (50%). As reservas podem ser feitas aqui.



O Taste & Toast Fest convida este ano alguns dos chefs mais premiados do País a trabalharem, no hotel The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, pratos com trufas e cogumelos D. R.

4. “Eu não me chamo Casablancas [Julian Casablancas, vocalista dos The Strokes] / eu não me chamo Jack White [vocalista dos The White Stripes] / na hora de te ajeitar as cobertas / digo-te boa noite, não good night”, cantavam em 2013 os Pontos Negros, numa canção chamada Senna, em que clamavam: “Este mundo prefere ser Schumacher / já eu prefiro ser Ayrton Senna”.

Por essa altura, Os Pontos Negros já existiam há oito anos. Formados em 2005, ajudaram, neste novo século, a transformar o indie-rock cantado em português, com álbuns como Magnífico Material Inútil (2008), Pequeno-Almoço Continental (2010) e Soba Lobi (2013) e canções como Gabriela, Conto de Fadas de Sintra a Lisboa, Doutor, Preciso de Ajuda e Amor, É Só Febre. Há uns bons anos inativa, a banda regressou recentemente aos palcos para comemorar 20 anos de nascimento. Esta sexta-feira, dia 7, sopram as velas no Maus Hábitos, no Porto, em concerto que começará às 21h (bilhetes: €12). Mais tarde, a 20 de novembro, fazem uma segunda festa no B.Leza, em Lisboa (22h, €15).

5. As descrições oficiais dirão muita coisa factual: fundador e diretor criativo da Soulection, marca ligada à música e à moda ancorada em DJ e produtores musicais inventivos de todo o mundo, “pesquisador” de sons da música urbana e periférica de todo o mundo e DJ respeitado, para quem um set musical é uma viagem com princípio, meio e fim.

O que as descrições oficiais não dirão é que Joe Kay, com um ouvido particularmente atento para a música com groove e balanço do presente (a soul comprodução eletrónica, o hip-hop, etc) mas também para a música de batidas explosivas e ritmos acelerados, é uma espécie de visionário dos novos ritmos musicais, capaz de, num DJ set, estabelecer inesperadas pontes entre diferentes géneros musicais. Este sábado, dia 8, ruma à sala Lisboa ao Vivo (LAV) para provar que na arte de fazer de dançar, tem poucos rivais. Os bilhetes custam €25 e o evento começa às 21h. A primeira parte está a cargo do produtor e DJ luso-brasileiro Shaka Lion, também com afiliação à Soulection.

6. Também em Lisboa, uma proposta musical bem diferente: a histórica banda portuguesa de rock Taxi celebra este sábado, 8 de novembro, a partir das 21h, os seus 45 anos de carreira no Coliseu dos Recreios. Autores de canções marcantes que ficaram para a história do pop-rock português como Chiclete e Cairo, os Taxi revisitam o seu legado na sala lisboeta (21h, bilhetes para a plateia em pé a €35) antes de se deslocarem ao Porto, no próximo fim de semana, para atuarem no Coliseu local, sexta-feira à noite (21h), dia 14 (bilhetes: €30 para a plateia em pé).



Os históricos Taxi, autores de canções marcantes como "Cairo" e "Chiclete", estão a comemorar 45 anos de carreira Grafonola

7. Em Braga, este também é um bom fim de semana para se aventurar na música ao vivo. Este domingo, a sala principal do Theatro Circo recebe Oneohtrix Point Never, músico, produtor e compositor que marcou fortemente as décadas mais recentes da música popular e da produção eletrónica, tanto através das suas colaborações com cantores e artistas pop de renome - como produtor, tem sido decisivo no rumo sonoro seguido por The Weeknd, por exemplo - como através das suas explorações livres em nome próprio.

Os bilhetes custam €25 e a atuação começa às 21h30 - horário exigente para um domingo, mas a descoberta musical promete compensar.