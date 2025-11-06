Sábado – Pense por si

Quem são os famosos que vão dar voz aos audiolivros de Harry Potter

Hugh Laurie interpreta Dumbledore e Keira Knightley é Dolores Umbridgee, num projeto com 200 atores e uma orquestra a tocar a banda sonora de Nitin Sawhney.

Mariana Taborda com Ângela Marques 06 de novembro de 2025 às 17:06
Audible reimagina Harry Potter com a colaboração de atores, músicos e sonoplastas Associated Press

O mercado dos audiolivros continua a crescer quer por culpa da procura de modos convenientes de incorporar a leitura no quotidiano, quer pelos investimentos feitos por empresas especializadas na oferta, que não falham em explorar o dinamismo do formato. A reedição da saga de Harry Potter feita pela Audible é um reflexo não só dessa demanda como também do potencial que este modo de storytelling tem.

Em pleno 2025 é difícil permanecer indiferentes ao conto do “rapaz que sobreviveu”. Harry Potter e a Pedra Filosofal, da autoria de J.K Rolling, foi lançado em 1997 e desde então instigou uma saga com sete livros (com mais de 600 milhões de cópias vendidas) com direito a adaptação para cinema, peças de teatro inspiradas no material original, parques temáticos e uma série de televisão a estrear em 2027. É a saga de livros mais bem sucedida da história.

Não é a primeira vez que Harry Potter tem direito a adaptação para audiolivro, porém, a Audible, distribuidora responsável pela reedição dos audiolivros, quer recontar a história de um modo mais imersivo, recorrendo a estrelas como Hugh Laurie (House M.D) para Dumbledore, Keira Knightley (Piratas das Caraíbas) para Dolores Umbridgee e James Mcavoy (As Crónicas de Nárnia) para Alastor Moody (entre muitos outros), para criar uma atmosfera mais dinâmica e interativa na narração da história.

Harry, Ron e Hermione, serão interpretados por Frankie Treadaway, Max Lester e Arabella Stanton (que dará uma nova cara a Hermione Granger na série em desenvolvimento pela HBO) durante os primeiros três audiolivros, enquanto Jaxon Knopf, Rhys Mulligan e Nina Barker-Francis lhes tomarão o lugar durante os restantes quatro livros da saga.

As obras também serão acompanhadas por uma banda sonora composta pelo músico Nitin Sawhney, gravada por uma orquestra composta por 60 intérpretes e toda a sonoplastia recorre a efeitos práticos, capturando o som verdadeiro de um motor a vapor para o Expresso de Hogwarts e os barulhos de quotidiano da Leytonstone School em Londres para simular os corredores da escola de feitiçaria.

“São estas pequenas coisas que fazem a diferença”, disse Frankie Treadaway ao The New York Times, “Tem que se dar à audiência um pouco mais para se mastigar e só um pouco de informação a mais pode ser o suficiente para se atingir novos patamares”.

A reedição foi feita em colaboração com a Pottermore Publishing, editora de e-books e audiolivros fundada por J. K. Rowling e de acordo com Aurelie de Troyer, diretora de conteúdo para a Audible, “é certamente o projeto mais ambicioso que alguma vez fizemos”, disse para o The New York Times.

Harry Potter e a Pedra Filosofal foi lançado a 4 de novembro e a Audible já lançou o calendário com as datas de lançamento dos restantes livros da coleção:

Harry Potter e a Câmara dos Segredos: 16 de dezembro

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban: 13 de janeiro de 2026

Harry Potter e o Cálice de Fogo: 10 de fevereiro de 2026

Harry Potter e a Ordem da Fénix: 10 de março de 2026

Harry Potter e o Enigma do Príncipe: 14 de abril de 2026

Harry Potter e as Relíquias da Morte: 12 de maio de 2026

