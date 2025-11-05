Rod Stewart vai atuar no Rock in Rio Lisboa

O festival de música regressa ao Parque Tejo no próximo ano e anuncia Rod Stewart, Xutos e Pontapés e SYRO para 27 de junho.

O cantor britânico, que tem atualmente 80 anos, irá atuar no Palco Mundo a 27 de Junho

O Rock In Rio Lisboa continua a desvendar o cartaz para 2026 e desta vez confirmou a presença de Rod Stewart, que vai atuar no Palco Mundo no dia 27 de junho. O artista britânico regressa ao festival depois de ter sido cabeça de cartaz na primeira edição do festival no Rio de Janeiro, em 1985. Depois disso, atuou no Rock in Rio Lisboa em 2008 e voltou ao Rio de Janeiro em 2015.

O festival vai introduzir no próximo ano a temática Legends Days, que procura celebrar o legado e a energia intemporal da música, reunindo artistas que marcaram várias gerações e continuam a inspirar a atualidade.

Nesse sentido, o Legends Day vai contar com a presença da banda de rock portuguesa Xutos e Pontapés, que esteve em todas as edições do festival em Lisboa. Mas desta vez, o grupo será cabeça de cartaz e responsável pela curadoria do Palco Music Valley, onde se juntarão as bandas Taxi, GNR e UHF, compondo deste modo um cartaz que reflete parte da história do rock português.

Por último, a organização também anuncia, em comunicado, a presença de SYRO, que irá abrir o dia no Palco Super Bock e cuja presença procura representar a contemporaneidade da música nacional.