Guimarães Jazz começa esta quinta-feira, com Immanuel Wilkins

Fred Hersch, Mark Turner, Craig Taborn e Tomeka Reid são outros dos artistas que vão atuar, este ano, num dos festivais de jazz mais duradouros e internacionais do País.

O saxofonista norte-americano Immanuel Wilkins vai assegurar, esta quinta-feira, o concerto de abertura do festival

O saxofonista norte-americano Immanuel Wilkins vai assegurar, esta quinta-feira, o concerto de abertura do festival Van Breukelen/Redferns

O festival Guimarães Jazz inicia esta quinta-feira a 34.ª edição, com o saxofonista norte-americano Immanuel Wilkins num evento que vai receber Fred Hersch, Mark Turner, Craig Taborn, Tomeka Reid e Ches Smith, entre outros.

Em declarações à Lusa dias antes do começo do evento, o programador Ivo Martins afirmou que o festival "tem feito mais ou menos um percurso através do tempo e tenta congregar no mesmo conjunto de concertos diversas fórmulas, diversas formações, que apresentam o mais possível jazz diferente, nas suas diversas abordagens".

A abrir o festival, no Centro Cultural Vila Flor (CCVF), Immanuel Wilkins traz o seu aclamado Blues Blood, num concerto em que se vai apresentar "acompanhado de uma formação expandida pela contribuição de três vocalistas com o propósito de homenagear a tradição musical afro-americana", segundo a organização.

A sexta-feira marca o regresso ao Guimarães Jazz da cantora portuguesa Maria João, 20 anos depois, acompanhada pela Orquestra de Guimarães para celebrar os 40 anos de carreira da artista.

No sábado, é a vez do pianista norte-americano Fred Hersch, enquanto no dia 13 o festival recebe o quinteto de Mark Turner e, um dia depois, o trio composto por Craig Taborn, Tomeka Reid e Ches Smith.

A encerrar o Guimarães Jazz, no dia 15, vai estar o pianista Danilo Pérez com a sueca Bohuslän Big Band.

As 'jam sessions' vão ser realizadas pelo Alex Hitchcock Quintet, que dará um concerto no dia 09, com a Orquestra de Jazz da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), e outro no dia 15.

O programa fica também marcado por vários nomes nacionais, desde o Hugo Santos 5tet ao contrabaixista André Carvalho e à pianista Clara Lacerda.