"O Agente Secreto": o que o aproxima e afasta de "Ainda Estou Aqui"

Aclamado em Cannes, "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura, é o mais recente candidato brasileiro aos Óscares. Chega a Portugal esta quinta-feira, 6 de novembro.

Pedro Henrique Miranda 04 de novembro de 2025 às 07:00
No filme, Wagner Moura encarna Marcelo, um opositor em fuga da ditadura brasileira
O filme começa com Wagner Moura a conduzir por uma estrada deserta, parando numa bomba de gasolina junto à qual repousa o corpo de um bandido morto a tiro. A polícia chega, mas em vez de investigar o homicídio, pressiona o protagonista a oferecer um suborno para seguir viagem sem problemas. 

Tópicos Indústria cinematográfica Cinema Wagner Moura Kleber Mendonça Filho Brasil Cannes Hollywood Cinema São Luiz
