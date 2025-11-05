Não há duas sem três: 'Ninguém Quer Isto' vai ter nova temporada

A história de amor entre Joanne e Noah não terminou e há boas notícias para os fãs do casal: a terceira temporada de "Ninguém Quer Isto" chega em 2026 à Netflix.

A série que acompanha a história de amor entre uma podcaster agnóstica e um rabino recém-solteiro vai regressar em 2026 para uma terceira temporada, confirmou a Netflix. Com os atores Adam Brody e Kristen Bell a dar vida ao famoso casal Noah-Joanne no ecrã, a primeira temporada da comédia romântica estreou em 2024 e alcançou o Top 10 da Netflix em 89 países.

Além de explorar problemáticas da vida amorosa, a série também toca em temas relacionados com a família, a religião, os valores e a amizade. Tudo isto, através de um elenco principal que, além de Bell e Brody, conta também com a participação dos atores e das atrizes Justine Lupe, Timothy Simons e Jackie Tohn.

A confirmação da terceira temporada chega duas semanas depois do lançamento da segunda, que se focou na jornada interior de Joanne e na sua decisão de se converter (ou não) ao judaísmo. "Noah não pode ficar com Joanne a menos que ela se converta, mas não quer que ela faça isso por ele. Joanne não quer mudar por um homem, mas quer ficar com Noah", explica Kristen Bell, em declarações ao Tudum, site oficial da Netflix.

A criadora da série, Erin Foster, manifestou-se sobre a nova temporada: "É um privilégio poder escrever sobre o meu casal favorito numa escala como esta. Desde que não me tire muito tempo para ver reality shows à noite, farei isso enquanto eles quiserem."

"Estamos muito gratos à Netflix e à 20th Television [produtora da série] por nos darem mais uma temporada de Ninguém Quer Isto", acrescentam ainda os produtores Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan.