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Isabel Alçada: "Luís Represas era um criador e uma pessoa que enchia o palco"

A antiga ministra da Educação recorda "a força anímica e a criatividade" do músico português, que partiu hoje aos 69 anos.

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Isabel Alçada: 'Luís Represas era um criador e uma pessoa que enchia o palco'
Sofia Parissi 22 de julho de 2026 às 12:08
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Luís Represas
Luís Represas Rodrigo Simas

Isabel Alçada lamenta a morte de Luís Represas e recorda: "Era um criador e uma pessoa que enchia o palco e enchia todos os ambientes em que se encontrava, com a sua força anímica e a sua criatividade. Marcou a música do País." 

A escritora e antiga ministra da Educação cruzou-se algumas vezes com o cantor, mas "não o conhecia bem." No entanto, considera que "pessoas assim são sempre um bem enorme para um país e quando deixam de estar connosco é uma perda também enorme."

Fundador e voz dos Trovante, Luís Represas . Tinha anunciado este ano que subiria aos palcos dos coliseus de Lisboa e do Porto, em abril de 2027, para apresentar “um retrato de 50 anos de trabalho”.

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