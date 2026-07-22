Isabel Alçada: 'Luís Represas era um criador e uma pessoa que enchia o palco'

A antiga ministra da Educação recorda "a força anímica e a criatividade" do músico português, que partiu hoje aos 69 anos.

Isabel Alçada lamenta a morte de Luís Represas e recorda: "Era um criador e uma pessoa que enchia o palco e enchia todos os ambientes em que se encontrava, com a sua força anímica e a sua criatividade. Marcou a música do País."

A escritora e antiga ministra da Educação cruzou-se algumas vezes com o cantor, mas "não o conhecia bem." No entanto, considera que "pessoas assim são sempre um bem enorme para um país e quando deixam de estar connosco é uma perda também enorme."

Fundador e voz dos Trovante, Luís Represas morreu esta quarta-feira, aos 69 anos. Tinha anunciado este ano que subiria aos palcos dos coliseus de Lisboa e do Porto, em abril de 2027, para apresentar “um retrato de 50 anos de trabalho”.