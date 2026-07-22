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Primeiro-ministro lamenta a morte de Luís Represas: "O seu legado permanecerá"

O cantor morreu aos 69 anos devido a doença prolongada.

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Marta Rodrigues 22 de julho de 2026 às 09:38
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Luís Represas morreu aos 69 anos
Luís Represas morreu aos 69 anos

O primeiro-ministro lamentou a morte de Luís Represas, "uma das maiores referências musicais" do País. O cantor faleceu aos 69 anos, na sequência de doença prolongada, confirmou a agência Sons em Transito, esta quarta-feira. Luís Montenegro endereçou as "mais sentidas condolências à família, aos amigos e a todos os que foram tocados pela sua obra". 

"A sua partida é uma perda para o país e para a nossa cultura, mas o seu legado permanecerá tão contagiante como numa vida cheia de 'sede de infinito… e dizê-lo cantando a toda a gente'", escreveu Luís Montenegro no X.

Também a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, assinalou a morte de "uma das vozes mais icónicas da música portuguesa contemporânea, além de um talentoso compositor", no ano em que "celebrava 50 anos de carreira". "A solo e com os Trovante, deixa uma marca inesquecível na nossa memória coletiva", lê-se na nota publicada no X. 

Luís Represas estava prestes a completar 50 anos de carreira musical, parte dela com os Trovante, na qual criou êxitos que atravessaram gerações. Estavam agendados para 2027 concertos nos coliseus do Porto e de Lisboa para celebrar o meio século. 

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