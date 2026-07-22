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Herman José cita Camões para lembrar Luís Represas: "Insubstituível"

Cantor morreu esta quarta-feira, vítima de doença prolongada.

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Isabel Dantas 22 de julho de 2026 às 10:33
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Luís Represas foi recordado por Herman José
Luís Represas foi recordado por Herman José Lusa

Herman José lamentou esta quarta-feira a morte de Luís Represas e, nas redes socais, partilhou um vídeo do programa "Cá por Casa", que apresentou na RTP, em que teve o artista como convidado.

O humorista citou Camões na hora de lembrar o cantor, falecido esta quarta-feira, vítima de doença prolongada, aos 69 anos. "'E aqueles que por obras valerosas / Se vão da lei da morte libertando.' - Luís de Camões. A citação de um Luís maior para assinalar o desaparecimento prematuro de outro Luís insubstituível: Luís Represas. 1956-2026", escreveu Herman nas redes sociais.

Recorde-se que Represas, de 69 anos, comemorava este ano 50 anos de uma carreira onde se incluem momentos inesquecíveis com os Trovante, e a solo, com êxitos que atravessam gerações. Tinha espetáculos agendados para os Coliseus de Lisboa e Porto em abril do próximo ano, com o intuito de celebrar meio século de carreira.

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