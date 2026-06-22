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Filha do realizador de "Ben Hur" e marido encontrados mortos dentro de carro: caso está a ser investigado

Casal estava a caminho de um festival de teatro quando o seu carro foi encontrado junto a uma autoestrada.

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Filha do realizador de 'Ben Hur' e marido encontrados mortos dentro de carro: caso está a ser investigado
Luana Augusto 22 de junho de 2026 às 08:18
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Patrulha Rodoviária da Califórnia
Patrulha Rodoviária da Califórnia Foto AP/Rich Pedroncelli

Judith Sheldon, de 84 anos, e o marido, Wylie Sheldon, de 86 anos, foram encontrados mortos na passada segunda-feira (15) num carro que estava estacionado junto à autoestrada Interstate 5, perto de Rerdding, na Califórnia. A morte do casal de São Francisco, que era conhecido pelo seu envolvimento nas artes, está agora a ser investigada e as autoridades aguardam o resultado da autópsia.

O caso remonta a 15 de junho, quando os agentes da Patrulha Rodoviária da Califórnia responderam a uma ocorrência perto de Fawndale Road pouco depois das 17h30, que envolvia um SUV parado junto à autoestrada. À chegada, as autoridades verificaram que o SUV ainda estava com o motor ligado mas as duas pessoas que se encontravam à dentro estavam inconscientes. 

O agente da Patrulha Rodoviária da Califórnia que foi mobilizado para o local solicitou de imediato reforços por rádio, enquanto prestava os primeiros socorros ao casal. Os paramédicos e um outro polícia acabaram por chegar ao local pouco tempo depois para prestarem auxílio, mas tanto Judith Sheldon, que era filha de William Wyler - o realizador de "Ben-Hur" -, como Wylie Sheldon, foram declarados mortos no local.

Segundo a Patrulha Rodoviária da Califórnia, o casal estaria a caminho de Ashland, Oregon, na segunda-feira, para participar no Festival Shakespeare de Oregon, mas não chegaram ao destino, que se encontrava a duas horas de distância. 

O caso continua agora a ser investigado, mas para já a Patrulha Rodoviária da Califórnia suspeita que as mortes estejam relacionadas com problemas médicos.

Ao New York Times, um amigo do casal revelou, contudo, que quando o primeiro polícia encontrou Judith e Wylie Sheldon não havia água no veículo e que o ar-condicionado não estava a funcionar, não estando a circular ar frio.

Nesse mesmo dia, o Serviço Nacional de Meteorologia havia emitido um alerta de calor extremo, com as temperaturas a chegarem aos 43 graus Celsius. Também o Departamento de Saúde Pública da Califórnia já havia alertado que os idosos são mais propensos a serem afetados pelo calor.

A Patrulha Rodoviária da Califórnia não confirmou, no entanto, se a onda de calor teve alguma influência nas mortes e aguarda o resultado da autópsia para determinar a causa da morte.

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