António José Seguro homenageia Luís Represas: "Hoje perdi um amigo"

O cantor morreu aos 69 anos. Presidente da República endereçou as condolências à família e amigos

O Presidente da República lamentoua morte de Luís Represas, numa mensagem partilhada nas redes sociais. "Em nome de Portugal, curvo-me perante a sua memória com gratidão", lê-se. O cantor morreu aos 69 anos, devido a doença prolongada, confirmou a agência Sons em Trânsito esta quarta-feira.

"Há vozes que não pertencem apenas a quem as canta. Pertencem ao tempo, à memória e ao coração de um povo", começou por escrever António José Seguro. "Recordo tantos momentos bons ao longo dos anos", como a "noite fantástica no passado dia 21 de março", data que marcou o reencontro dos Trovante, num concerto na Meo Arena. "Hoje perdi um amigo. Choro, em Cabo Verde, a sua partida."

"A partida do Luís Represas não encontrará silêncio. Encontrará as canções que deixou acesas, como pequenas luzes sobre a vida de tantas gerações de portugueses. Encontrará melodias que continuarão a nascer em cada reencontro, em cada saudade, em cada instante em que alguém voltar a cantar as palavras que ele nos ofereceu. Partiu o homem. Ficou a voz", continua.

"Uma voz que soube transformar a nostalgia em esperança, a simplicidade em beleza e a música num lugar onde Portugal tantas vezes se reconheceu. Das praças aos palcos, dos dias de festa aos momentos de recolhimento, o seu talento ensinou-nos que há canções capazes de vencer o tempo. O Luís Represas será sempre um dos nossos maiores. E Portugal, em dor, canta as suas canções."

À família, amigos, companheiros dos Trovante e "todos aqueles que hoje sentem que perderam alguém da sua própria casa", António José Seguro endereçou um "abraço com profunda solidariedade".

"Enquanto houver quem cante as suas canções, Luís Represas continuará a regressar. Não como lembrança distante, mas como presença viva, nessa forma discreta e luminosa que só a verdadeira arte conhece", terminou.

Luís Represas estava prestes a completar 50 anos de carreira musical, parte dela com os Trovante, na qual criou êxitos que atravessaram gerações. Estavam agendados para 2027 concertos nos coliseus do Porto e de Lisboa para celebrar o meio século.