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Dulce Maria Cardoso sobre Luís Represas: "Estou-lhe grata pela sua obra"

A escritora portuguesa lamenta a morte do artista. O conhecido cantor e compositor, que deu voz aos Trovante, tinha 69 anos.

Capa da Sábado Edição 21 a 27 de julho
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Edição de 21 a 27 de julho
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Dulce Maria Cardoso sobre Luís Represas: 'Estou-lhe grata pela sua obra'
Sofia Parissi 22 de julho de 2026 às 12:41
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Luís Represas tinha 69 anos
Luís Represas tinha 69 anos Pedro Catarino

"Não conhecia pessoalmente, só conheço como artista. Lamento e dou os meus sentimentos à família", diz Dulce Maria Cardoso, contactada pela SÁBADO. Para a escritora portuguesa, a obra de Luís Represas, "enquanto cantor, foi muito importante", especialmente durante "a adolescência e como jovem adulta. Estou-lhe grata pela sua obra".

O músico português, 22 de julho, aos 69 anos, vítima de doença prolongada. O velório está marcado para quinta-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa, e o funeral realiza-se na sexta-feira, disse à Lusa fonte da agência que o representa.

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Tópicos Nova Música músico Música Funeral e serviço fúnebre Luís Represas Dulce Maria Cardoso Lisboa Basílica da Estrela
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Dulce Maria Cardoso sobre Luís Represas: "Estou-lhe grata pela sua obra"