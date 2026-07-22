Dulce Maria Cardoso sobre Luís Represas: 'Estou-lhe grata pela sua obra'

Associação quer saber origem de azulejos usados em obra de Joana Vasconcelos
09 de julho de 2026 às 18:14Lusa
A escritora portuguesa lamenta a morte do artista. O conhecido cantor e compositor, que deu voz aos Trovante, tinha 69 anos.
"Não conhecia pessoalmente, só conheço como artista. Lamento e dou os meus sentimentos à família", diz Dulce Maria Cardoso, contactada pela SÁBADO. Para a escritora portuguesa, a obra de Luís Represas, "enquanto cantor, foi muito importante", especialmente durante "a adolescência e como jovem adulta. Estou-lhe grata pela sua obra".
O músico português morreu esta 4.ª feira, 22 de julho, aos 69 anos, vítima de doença prolongada. O velório está marcado para quinta-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa, e o funeral realiza-se na sexta-feira, disse à Lusa fonte da agência que o representa.