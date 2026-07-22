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Luís Represas, a voz dos Trovante que se fez ouvir além-fronteiras (1956-2026)

Fundador e voz dos Trovante, cantou “Perdidamente”, “Timor” e “Feiticeira”, cruzou Portugal com Cuba e fez da música uma forma de intervenção. Morreu esta 4.ª feira, aos 69 anos.

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Luís Represas, a voz dos Trovante que se fez ouvir além-fronteiras (1956-2026)
Tiago Neto 22 de julho de 2026 às 11:32
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Luís Represas preparava-se para celebrar cinco décadas de carreira
Luís Represas preparava-se para celebrar cinco décadas de carreira Pedro Catarino

Em maio deste ano, Luís Represas anunciou que subiria aos palcos dos coliseus de Lisboa e do Porto, em abril de 2027, para apresentar “um retrato de 50 anos de trabalho”. O espetáculo percorreria as duas vidas de uma mesma carreira; a primeira, vivida em coletivo com os Trovante. A segunda, construída em nome próprio sem nunca se separar inteiramente da anterior.

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