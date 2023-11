Brilhante, à moda antiga: um restaurante que é um novo clássico

O Brilhante, no Cais do Sodré, em Lisboa, é um daqueles restaurantes onde o balcão não é um balcão, é uma plateia com vista para o espetáculo que é revisitar os clássicos com um olhar contemporâneo.

A ideia foi brilhante: abrir um restaurante que é um bilhete para uma viagem no tempo. Com um chef do futuro aos comandos, voltaríamos ao passado dos clássicos bifes à Marrare e dos Old Fashioned. A ideia concretizou-se e o Brilhante é hoje, no Cais do Sodré, em Lisboa, um restaurante assumidamente inspirado nas brasseries francesas do século XIX e, ao mesmo tempo, um espaço com os olhos postos no futuro.