Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

02 de novembro Andreia Antunes com Leonor Riso

As mais lidas GPS

Se não celebra o Natal ou quer fugir a um almoço caseiro a 25 de dezembro, temos seis sugestões de restaurantes abertos no Natal, em Lisboa, no Porto e no Algarve.