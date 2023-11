'May December': o grande escândalo no grande ecrã

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Com argumento de Samy Burch, o filme inspira-se na história de Mary Kay, professora de 34 anos, que teve uma relação com o aluno de 13, Vili Fualaau

Com argumento de Samy Burch, o filme inspira-se na história de Mary Kay, professora de 34 anos, que teve uma relação com o aluno de 13, Vili Fualaau François Duhamel

Em 1999, os Estados Unidos conheceram, numa manchete de jornal, a história de amor, sexo e abuso de poder da professora Mary Kay LeTourneau, de 34 anos, e do aluno Vili Fualaau, de 13. A notícia era até mais chocante do que parecia inicialmente: Mary Kay estaria grávida. Agora, este mesmo escândalo sexual chega, adaptado, ao cinema. May December estreia esta quinta-feira, 30, nas salas portuguesas. E já há um cheiro a Óscares no ar.