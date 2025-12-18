Sábado – Pense por si

18 de dezembro de 2025 às 17:11

Filme da semana. ‘Avatar’ ganha asas como trilogia

É a terceira aventura que o cineasta James Cameron criou passada em Pandora e onde há agora um lado obscuro para descobrir. ‘Avatar: Fogo e Cinzas’ é o filme mais caro de sempre – custou 340 milhões de euros – e volta a testar os limites da tecnologia visual.

