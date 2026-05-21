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"The Mandalorian and Grogu": é este o caminho da saga Star Wars?

Em vez de uma quarta temporada da série “The Mandalorian”, a Lucasfilm estreou a mais recente longa-metragem do universo Star Wars. A primeira em seis anos, que aumenta os níveis de fofura de Grogu.

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Edição de 19 a 25 de maio
Renata Lima Lobo 21 de maio de 2026 às 13:03
The Mandalorian and Grugu
The Mandalorian and Grugu Lucasfilm

Não é uma obra-prima, não traz nada de especialmente fresco ou uma grande revelação da galáxia e, sim, é essencialmente um episódio grande. Mas foi desenhado para a grande sala: uma nova forma de ver uma das mais populares duplas do cinema (será que podemos já dizer isto assim?). Mandalorian e Grogu saltam para a tela em modo IMAX, numa grande aventura realizada por Jon Favreau. Um dos responsáveis pela criação do chamado mandoverse, ao lado de Dave Feloni, com quem co-assina o argumento.

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