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Pai Nosso - Os últimos dias de Salazar: o declínio do Sr. Presidente

O novo filme de José Filipe Costa, sobre os últimos dias de vida do ditador português, chega esta quinta-feira aos cinemas.

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Edição de 19 a 25 de maio
Pai Nosso - Os últimos dias de Salazar: o declínio do Sr. Presidente
Pedro Henrique Miranda 26 de maio de 2026 às 07:00
Jorge Mota como Salazar e Catarina Avelar como Maria de Jesus
Jorge Mota como Salazar e Catarina Avelar como Maria de Jesus

Há momentos da nossa História que, quer pelo renovado esforço de documentação, quer pelas lacunas factuais que a imaginação preenche, são objetos de fascínio infatigável: a fundação de Portugal, a era da exploração marítima, as lendas de Pedro e Inês e da rainha santa Isabel, o milagre de Fátima, a Revolução dos Cravos, o PREC. O novo filme de José Filipe Costa elege um que, talvez graças ao fervor da época em que decorre, do Salazarismo ao Marcelismo ao 25 de Abril, ainda passa despercebido no imaginário coletivo nacional: como viveu o ditador os 23 meses desde que, reputadamente, caiu da cadeira até à sua morte?

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