"Hamnet": afinal, não era mesmo só hype

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Muito comentado e elogiado, "Hamnet" chega por fim a Portugal esta quinta-feira, dia 5. Sobrevalorizado? Nem por sombras: Chloé Zhao fez um filme poderoso sobre a perda, a dor e a sobrevivência.
Por esta altura poucos serão os que não ouviram falar de Hamnet (2025). O filme da realizadora Chloé Zhao foi recentemente nomeado para oito Óscares, entre os quais os de Melhor Filme, Melhor Filme e Melhor Atriz (Jessie Buckley). Por outro lado a máquina de promoção do filme – algo essencial quando se trata de angariar troféus – tem estado imparável, o que poderia trazer a sensação de sobrevalorização. Mas a questão que se deverá sempre pôr é: Hamnet é um filme menor? E a resposta, simples, direta e óbvia é “não”.