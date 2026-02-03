Sábado – Pense por si

"Hamnet": afinal, não era mesmo só hype

Muito comentado e elogiado, "Hamnet" chega por fim a Portugal esta quinta-feira, dia 5. Sobrevalorizado? Nem por sombras: Chloé Zhao fez um filme poderoso sobre a perda, a dor e a sobrevivência.

Nuno Miguel Guedes 03 de fevereiro de 2026 às 08:00
O desempenho neste filme faz da atriz irlandesa de 36 anos Jessie Buckley uma das grandes candidatas ao Óscar de Melhor Atriz
Por esta altura poucos serão os que não ouviram falar de Hamnet (2025). O filme da realizadora Chloé Zhao foi recentemente nomeado para oito Óscares, entre os quais os de Melhor Filme, Melhor Filme e Melhor Atriz (Jessie Buckley). Por outro lado a máquina de promoção do filme – algo essencial quando se trata de angariar troféus – tem estado imparável, o que poderia trazer a sensação de sobrevalorização. Mas a questão que se deverá sempre pôr é: Hamnet é um filme menor? E a resposta, simples, direta e óbvia é “não”.

