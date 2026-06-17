Sábado – Pense por si

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Já vimos "Toy Story 5": a magia continua intacta

Há ternura, empatia, atualidade e humor no quinto filme da saga, que, neste novo capítulo - nos cinemas esta quinta-feira, dia 18 - não perde um milímetro de identidade.

Capa da Sábado Edição 16 a 22 de junho
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Edição de 16 a 22 de junho
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Nuno Miguel Guedes 17 de junho de 2026 às 22:04
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Woody e Buzz Lightyear, duas das personagens mais adoradas da história do cinema de animação, estão de regresso em "Toy Story 5"
Woody e Buzz Lightyear, duas das personagens mais adoradas da história do cinema de animação, estão de regresso em "Toy Story 5" Disney/Pixar

Com a estreia do quinto filme da franquia Toy Story completam-se 31 anos em que pudemos assistir às aventuras de Woody, Buzz Lightyear e restantes brinquedos que têm vida própria na ausência dos humanos... E a julgar por este novo capítulo, o divertimento está longe de acabar.

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Já vimos "Toy Story 5": a magia continua intacta