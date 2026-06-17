Já vimos "Toy Story 5": a magia continua intacta

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Há ternura, empatia, atualidade e humor no quinto filme da saga, que, neste novo capítulo - nos cinemas esta quinta-feira, dia 18 - não perde um milímetro de identidade.
Com a estreia do quinto filme da franquia Toy Story completam-se 31 anos em que pudemos assistir às aventuras de Woody, Buzz Lightyear e restantes brinquedos que têm vida própria na ausência dos humanos... E a julgar por este novo capítulo, o divertimento está longe de acabar.