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250 anos dos EUA: Os EUA em dez filmes marcantes

De As vinhas da Ira (1940) a Oppenheimer (2023), escolhemos alguns dos filmes que marcaram o cinema norte-americano.

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Edição de 23 a 29 de junho
Ricardo SantosSofia Parissi 30 de junho de 2026 às 23:00
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O filme "Oppenheimer", do realizador Christopher Nolan, estreou em 2023
O filme "Oppenheimer", do realizador Christopher Nolan, estreou em 2023 DR

A criação da bomba atómica, a guerra americana no Vietmane, a escravatura e a Grande Depressão são alguns dos temas retratados nestes dez filmes, que considerámos relevantes para a história da cinematografia norte-americana.

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