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"Star Wars": mais um capítulo numa história com 10 mil milhões de dólares

Foi essa a receita conjunta de todos os filmes do franchise, iniciado em 1977, mas a soma está prestes a crescer: "The Mandalorian and Grogu" estreia esta quarta-feira, 20 de maio.

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Nuno Miguel Guedes 17 de maio de 2026 às 08:00
Pedro Pascal é o protagonista do novo filme da saga
Pedro Pascal é o protagonista do novo filme da saga D. R.

Em 1973 um jovem realizador chamado George Lucas alcançava aos 29 anos o reconhecimento planetário e estatuto de culto ao seu segundo filme: American Grafitti, uma viagem nostálgica à adolescência do realizador, conquistou crítica e público e consagrou-se assim uma das estrelas mais brilhantes da chamada Nova Geração do cinema americano, a par com o seu amigo e produtor Francis Ford Coppola.

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Tópicos novo filme Filme filmes e séries Indústria cinematográfica George Lucas Alan Ladd Jr. Grogu Nova Esperança The Walt Disney Company 20th Century Studios
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