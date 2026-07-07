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A vida de Muhammad Ali chega à Prime Video em novembro

"The Greatest", série autorizada pela família do antigo campeão mundial de boxe, tem estreia mundial a 4 de novembro. Um retrato que procura olhar para lá do mito.

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A vida de Muhammad Ali chega à Prime Video em novembro
Tiago Neto 07 de julho de 2026 às 12:26
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Muhammad Ali numa das suas fotos mais icónicas, em 1965, no combate com Liston
Muhammad Ali numa das suas fotos mais icónicas, em 1965, no combate com Liston AP Photo/John Rooney

A vida de Muhammad Ali vai ser contada numa nova série limitada da Prime Video. The Greatest estreia a 4 de novembro de 2026; uma série biográfica de ficção, apresentada pela Amazon MGM Studios como a primeira produção dramatizada autorizada sobre o pugilista. O lançamento foi anunciado para a Prime Video em mais de 240 países e territórios.

Criada por Ben Watkins, responsável por Cross, The Greatest tem Jaalen Best no papel principal e conta com o ator Michael B. Jordan entre os produtores executivos, bem como Lonnie Ali, viúva do antigo campeão mundial de pesos-pesados. O elenco inclui ainda Giovanni Ribisi como Angelo Dundee, treinador de Ali; Omari Hardwick e Dana Gourrier como os pais do pugilista; Kai Parham como Rudy Clay, irmão de Ali, que mais tarde adotaria o nome Rahaman Ali; Amin Joseph como Sonny Liston; e Michael Ealy como Malcolm X.

A série deverá concentrar-se nos anos decisivos em que Cassius Marcellus Clay Jr. passou de jovem promessa olímpica a campeão mundial e figura política de alcance internacional. Ali nasceu em Louisville, Kentucky, em 1942, e começou a praticar boxe ainda adolescente. Em 1960, ainda conhecido como Cassius Clay, venceu a medalha de ouro na categoria de meio-pesado nos Jogos Olímpicos de Roma, antes de iniciar a carreira profissional no mesmo ano.

O ponto de viragem chegou em 1964, quando Clay derrotou Sonny Liston em Miami Beach e conquistou o título mundial de pesos-pesados aos 22 anos. A vitória, considerada na altura uma grande surpresa, não marcou apenas a ascensão desportiva do pugilista, coincidiu também com a afirmação pública de uma nova identidade. Pouco depois, Clay anunciou a sua ligação à Nação do Islão e passou a chamar-se Muhammad Ali, nome que se tornaria inseparável da sua carreira, da sua fé e da sua intervenção política.

The Greatest explora esse duplo movimento; a construção de um campeão no ringue e a formação de uma das figuras mais influentes da cultura norte-americana do século XX. Ali não foi apenas um atleta conhecido pela velocidade, pelo jogo de pés e por uma capacidade rara de transformar conferências de imprensa em espetáculo. Foi também um homem que usou a própria notoriedade para intervir em debates sobre raça, religião, guerra e liberdade individual.

Essa dimensão tornou-se incontornável em 1967, quando Ali recusou ser incorporado no Exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietname, invocando motivos religiosos. A decisão levou à retirada dos seus títulos, à suspensão da licença para combater e a uma condenação por evasão ao recrutamento, mais tarde anulada pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos, em 1971.

A carreira de Ali acabaria por atravessar várias épocas do boxe. Foi o primeiro homem a conquistar por três vezes o título mundial de pesos-pesados e retirou-se com um registo profissional de 56 vitórias, cinco derrotas e 37 nocautes. Pelo caminho, protagonizou combates que se tornaram acontecimentos históricos, como o Fight of the Century frente a Joe Frazier, o Rumble in the Jungle contra George Foreman e o Thrilla in Manila, novamente diante de Frazier.

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