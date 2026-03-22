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Crítica: Nómada, o sushi que nunca me falhou (★★★★)

10 anos depois, o Nómada mantém a consistência: ótimos carpaccios, sashimi e rolos variados. Será esta a prova de que há coisas que resistem ao tempo?

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Crítica: Nómada, o sushi que nunca me falhou (★★★★)
Ana Taborda 22 de março de 2026 às 08:00
O segundo espaço do Nómada - que aqui vê - abriu em 2019. Tem um balcão confortável e um pátio exterior
O segundo espaço do Nómada - que aqui vê - abriu em 2019. Tem um balcão confortável e um pátio exterior DR

Se tivesse que fazer a lista de momentos importantes passados à mesa do Nómada - ou com pratos do Nómada na minha casa - teria que incluir uma gravidez e uma (demasiado) longa pandemia, vários aniversários e muitas outras ocasiões que prefiro deixar entre mim e um carpaccio. Ao fim de uma década de história - o primeiro espaço, no Saldanha, abriu em 2016 -, achei que era tempo de voltar a um japonês que nunca me deixou ficar mal. Ainda seria assim passados 10 anos?

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