Crítica: Nómada, o sushi que nunca me falhou (★★★★)

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
10 anos depois, o Nómada mantém a consistência: ótimos carpaccios, sashimi e rolos variados. Será esta a prova de que há coisas que resistem ao tempo?
Se tivesse que fazer a lista de momentos importantes passados à mesa do Nómada - ou com pratos do Nómada na minha casa - teria que incluir uma gravidez e uma (demasiado) longa pandemia, vários aniversários e muitas outras ocasiões que prefiro deixar entre mim e um carpaccio. Ao fim de uma década de história - o primeiro espaço, no Saldanha, abriu em 2016 -, achei que era tempo de voltar a um japonês que nunca me deixou ficar mal. Ainda seria assim passados 10 anos?