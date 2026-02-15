Sábado – Pense por si

A Cozinha Sr. Lisboa: do tártaro de atum ao polvo, uma mesa para partilhar

Ninguém come sozinho no primeiro restaurante do Sr. Lisboa, já que os pratos foram pensados para dividir. Uma experiência gastronómica saborosa, sem passar por cima dos pormenores na decoração.

Luísa Oliveira 15 de fevereiro de 2026 às 08:00
Tártaro de novilho servido em seu tutano
Tártaro de novilho servido em seu tutano

Não dá para entrar neste restaurante de cabeça no ar. Quer dizer, até pode ser, mas só se ela estiver à procura de todos os pormenores que caracterizam as salas onde se come, uma em cada andar, com capacidade para 50 pessoas. No nosso caso, por exemplo, o espanto começou mal nos sentámos e reparámos na mesa, em que assenta uma grelha de fogão com quatro bicos, devidamente tapada com um vidro.

