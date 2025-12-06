Crítica: Luz by Chakall. O parque infantil é bom, já a comida... (★★★)

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Num dos 10 restaurantes que o chef argentino abriu em Portugal, com vista para o Estádio da Luz, o sucesso com os miúdos é garantido. Os pratos, porém, não impressionam.
A vista para o relvado do Estádio da Luz pode impressionar alguns adeptos (havia duas na nossa mesa, que agradeceram o Ser Benfiquista - sim, também se ouviu o hino), os trampolins e o imenso parque infantil são impecáveis para entreter os mais novos (talvez por isso, e por ser sábado ao almoço, só tenhamos avistado mesas com crianças), mas para quem ainda vai a um restaurante à procura de deleites gastronómicos, o cenário é menos promissor. Já lá iremos.