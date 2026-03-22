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Primeiro comboio literário português esgota em 24 horas

A 9 de maio, parte de Santa Apolónia rumo a Évora carregadinho de pessoas da escrita. E durante o fim de semana só se respirará literatura.

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Luísa Oliveira 22 de março de 2026 às 08:00
Comboio literário esgota para viagem de Lisboa a Évora, num fim de semana dedicado à literatura.
Comboio literário esgota para viagem de Lisboa a Évora, num fim de semana dedicado à literatura.

David Azevedo Lopes, administrador da Leya, estava convicto com a sua ideia de levar leitores e escritores num mesmo comboio, só para trocarem impressões sobre literatura. Mas, apesar de sentir que as pessoas estão sedentas de estar junto dos seus autores favoritos e abertas a novas experiências, nunca imaginou que os 150 lugares das quatro carruagens históricas, a 200 euros cada, voassem num dia. E até já houve quem, não conseguindo bilhete, perguntasse se dava para ir lá ter de carro. Podem sim, respondeu-lhes o mentor da ideia, mas perderão o encanto das carruagens Schindler panorâmicas, que são autênticas peças de museu.

ESta procura só deu fôlego a David Azevedo Lopes para se pôr já a planear o próximo, quem sabe lá mais para o outono, entre outras novidades prometidas para breve. "Estamos sempre a pensar em novas formas de convocar os portugueses para a leitura e tudo conta, como audiolivros ou e-books", explica o administrador da maior editora nacional.

A sua ligação aos comboios, um dos meios de transporte mais românticos, vêm-lhe dos tempos em que era dirigente associativo, nos anos 1980, e ajudou a lançar o comboio Luso, o Europeu e o Ibérico, que proporcionavam experiências diferentes aos jovens nacionais - sem telemóveis, festivais e com um tímido inter-rail significou imenso para aquela geração.

Numa primeira abordagem, a ideia era ir nos carris até ao Norte para a viagem dar tempo a contemplações. Baixando o entusiasmo, e contando com o apoio do turismo do Alentejo e Ribatejo, preferiram diminuir a duração da viagem, até para afinarem os conceitos e ainda chegarem a tempo do último dia da feira do livro de Évora. Será lá, no palco, que Luísa Sobral - uma das escritoras viajantes - dará um concerto baseado no seu novo álbum. Outro do bónus será a revelação, em primeira mão, do novo romance de Rodrigo Guedes de Carvalho, que também estará a bordo das carruagens. Ana Paula Tavares, por sua vez, terá a seu cargo uma sessão de declamação poética. E. claro, não poderia faltar uma banda de fanfarra para receber estes viajantes especiais. 

Durante o fim de semana, Rodrigo Guedes de Carvalho revelará o seu novo livro
Durante o fim de semana, Rodrigo Guedes de Carvalho revelará o seu novo livro

Mas há mais nomes do catálogo da Leya, num total de 16 escritores, sendo que se procurou heterogeneidade, sobretudo no campo da ficção: Ângelo Delgado, Isabela Figueiredo ou Isabel Alçada são mais alguns dos presentes neste comboio literário inaugural.  

Além destes momentos especiais, os passeios culturais por Évora (Sé e Templo Romano) e Vila Viçosa (Paço Ducal), as três refeições e a dormida também estão incluídas no valor do bilhete. O regresso a Lisboa dá-se no domingo, dia 10, a seguir ao almoço em Vila Viçosa. Segundo nos garantiu o administrador da Leya, "esta iniciativa não tem fins lucrativos" e só se conseguiram estes preços graças à estreita colaboração das câmaras e outras entidades regionais com este projeto. 

Luísa Sobral dará um concerto na Feira do Livro de Évora
Luísa Sobral dará um concerto na Feira do Livro de Évora

A curiosidade em torno desta viagem adensa-se. É caso até para indagar se, no dia 9 de maio, pelas 10h20, em Santa Apolónia, quando o comboio partir, se avistarão letras em vez de fumo quando o comboio partir? 

Tópicos escritores Escritora escritor Álbum LeYa Évora Vila Viçosa Alentejo Lisboa Luísa Sobral Ana Paula Tavares Isabel Alçada Isabela Figueiredo Rodrigo Guedes de Carvalho
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