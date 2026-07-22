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Marcelo lembra Luís Represas: "Alguns dos melhores momentos passei-os a ouvi-lo e a admirá-lo"

Antigo Presidente da República lembra a última vez que viu o cantor, no Meo Arena, em março.

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Lusa 22 de julho de 2026 às 12:52
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Marcelo lamenta morte do cantor
Marcelo lamenta morte do cantor Mariline Alves

O antigo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa lamentou esta quarta-feira a morte do cantor Luís Represas, recordando que se conheciam desde crianças e que passou alguns dos melhores momentos da sua vida a ouvi-lo e admirá-lo.

"Andámos e ficámos amigos na mesma escola infantil e primária [O Lar da Criança, em Lisboa]. Ele uns anos mais novo. Já lá vão quase 70", recorda Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota divulgada pelo gabinete do antigo Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa refere que viu Luís Represas pela última vez "no Meo Arena, em março" e que o encontrou feliz.

"Alguns dos melhores momentos da minha vida passei-os a vê-lo, ouvi-lo e a admirá-lo. Chama-se Luís Represas. Um dia, havemos de nos reencontrar. Tenho a certeza", acrescenta o ex-chefe de Estado.

Luís Represas, que integrava os Trovante, morreu hoje aos 69 anos.

Nascido em Lisboa, em 1956, o cantor comemorava em 2026 os 50 anos de carreira.

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