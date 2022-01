Luís Represas: 'É na desafinação que há que agir'

Em 2020, a pandemia interrompeu a digressão promocional do disco Boa Hora. Mas Luís Represas não estava preparado para o deixar passar, e regressa, agora, com o espetáculo Ao Canto da Noite.

Luís Represas descreve o período anterior ao lançamento deste disco como o maior bloqueio criativo da sua carreira. Quando as canções finalmente começaram a sair, manifestaram-se, espontaneamente, em duetos com Carlos do Carmo, Jorge Palma e Ivan Lins, que canta, com Represas, o seu mais recente single, Asas de Anjo. Para o assinalar, regressa aos palcos com o espetáculo Ao Canto da Noite, em que interpreta, ao lado dos clássicos, temas esquecidos do seu repertório.





O que levou a esta segunda vida de Boa Hora?