8 planos para o fim de semana: vinhos à prova e novas exposições

3) Também em Lisboa, mais uma exposição que inaugura esta sexta-feira, dia 14: Out of My Control, na Galeria Underdogs, vai exibir 53 obras em papel do artista português AkaCorleone, criadas “com tinta acrílica através de um processo semelhante à aguarela”, lê-se em nota informativa, que descreve o proceso de criação destes trabalhos como “um exercício de aceitação da imprevisibilidade”.

A exposição, que inclui “uma instalação de 2,5 metros, uma silhueta tridimensional que se pode atravessar, permitindo ‘entrar’ na mente do artista”, fica patente até ao final do ano (exatamente até ao final do ano: 31 de dezembro de 2025) e pode ser vista já este sábado, dia 15. A entrada é livre.



"Out of My Control" tem entrada livre Chris Costa

4) Em Braga, há música ao vivo a não perder. Este sábado, dia 15, a sala principal do Theatro Circo, histórico e singular equipamento cultural da cidade, recebe o músico e cantor britânico Bill Ryder-Jones, um artista que se move nos terrenos da folk e do rock independentes que começou por se destacar na banda The Coral antes de se aventurar a solo.

No palco do Theatro Circo, será possível ouvir canções de discos como Iechyd Da, álbum aclamado pela crítica editado em 2024, Yawn (2018) e A Bad Wind Blows in My Heart (2013), de um músico cuja atuação em Portugal chegou a estar agendada para maio deste ano, antes de um adiamento para este fim de semana.

5) Ainda em Braga, mais uma proposta cultural: o festival literário Utopia começa mais uma edição, a terceira, esta sexta-feira, dia 14, prolongando-se com sugestões literárias até 23 de novembro. Ao longo destes dias, o Espaço Vita, em particular a Capela Imaculada, vai acolher conversas com autores, entrevistas de vida, workshops, oficinas e espetáculos, para promover, a partir dos livros e das palavras, um "cruzamento" interdisciplinar "entre literatura, música, filosofia, ciências, artes visuais e pensamento político.

Este fim de semana, destacam-se ações como uma conversa da jornalista Maria João Costa com o vencedor do Prémio Nobel da Literatura Abdulrazak Gurnah (6.ª, 21h, Auditório Espaço Vila Vita) - o escritor conversará ainda no sábado (18h30), no mesmo local, com o também escritor Mia Couto -, uma representação da peça Sala de Jantar, com texto de José Tolentino Mendonça, encenação de John Romão e interpretação de Albano Jerónimo (sáb., 21h30) e a estreia do espetáculo Ponto de Fuga, criação de Martim Sousa Tavares com o músico João Barradas (dom., 17h30). A progamação completa, para este fim de semana e para os dias seguintes, pode ser consultada aqui.

6) Em Águeda, uma sugestão teatral: o Auditório do Centro de Artes local (CAA) será esta sexta-feira o palco de uma representação de Homens Hediondos, criação de Patrícia Portela interpretada por Nuno Cardoso que parte do livro Breves Entrevistas com Homens Hediondos, do escritor David Foster Wallace, para confrontar os espectadores com “monólogos de personagens masculinas que se vão transformando em ‘homens cada vez mais hediondos’”, lê-se na sinopse.

Um espetáculo para fazer repensar a masculinidade e a “violência” que “muitas vezes aceitamos em nome da ‘estabilidade’ e do ‘nosso estilo de vida’”, para ver a partir das 21h30 desta sexta-feira. Os bilhetes custam entre €5 e €7.