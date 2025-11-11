Sábado – Pense por si

Sabores

Novidades à mesa: os novos pratos e restaurantes deste outono

Novos pratos de comida de conforto, para aquecer o estômago e combater o frio, e novos restaurantes que prometem marcar a estação: eis 8 novidades a descobrir.

Tiago Neto 11 de novembro de 2025 às 23:00
Arroz de pato com magret fumado, feito no forno a lenha, um dos pratos do novo menu do Capítulo
Arroz de pato com magret fumado, feito no forno a lenha, um dos pratos do novo menu do Capítulo D.R.

Com a chegada do outono, o ritmo abranda e a mesa ganha novos tons. Nas cozinhas de Lisboa e do Porto, o regresso do frio inspira menus que celebram o conforto e os ingredientes da estação: castanhas, abóboras, cogumelos, vinhos generosos. É tempo de comida de tacho, de pratos que pedem lume brando e conversa demorada. Entre novidades e regressos, os restaurantes renovam as suas cartas com propostas que conciliam tradição e contemporaneidade, num convite a saborear o que o outono traz de mais essencial: o prazer simples de comer bem. Escolha bem o lugar, sente-se e descubra tudo o que a nova estação tem de novo para trazer.

