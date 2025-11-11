Sábado – Pense por si

"Foi Só um Acidente": uma Palma de Ouro chega até nós

O novo filme do cineasta iraniano Jafar Panahi chega agora a Portugal, depois de arrecadar o prémio maior do Festival de Cannes. Filmado na clandestinidade, não defrauda as expectativas.

Nuno Miguel Guedes 11 de novembro de 2025 às 22:59
Este é o novo filme do cineasta de 'O Círculo' (2000), 'Fora-de-Jogo' (2006) e 'Táxi' (2015)
Parece haver um fenómeno ambíguo e de certa forma injusto em relação à obra do cineasta iraniano Jafar Panahi: a amálgama que muitas vezes é feita entre o seu cinema e a sua vida, sendo que neste caso um reflete a outra. Panahi é, com efeito, um feroz opositor ao regime iraniano que se estabeleceu em 1979 e sofreu na pele esse confronto: foi condenado a seis anos de prisão e proibido de filmar durante 20 anos, entre outras medidas persecutórias. Ainda assim, o realizador não desistiu de filmar, de forma clandestina e perigosa. Cada filme de Panahi pode ser assim visto como um ato de resistência, certamente. Mas para além disso são obras cinematográficas de inegável valor.

