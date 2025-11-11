Vem aí a final d'O Último a Rir. Conheça os finalistas

A final da 4ª edição do concurso da SÁBADO terá lugar a 17 de novembro no Teatro Villaret. "Vai ser a final mais renhida de todas, até agora", diz o mentor Marco Horácio.

É seguro dizer que o povo português aprecia a arte do humor. Como se comprova pelas obras de Gil Vicente ou pelos programas televisivos de Herman José, a comédia faz parte da identidade portuguesa. É neste contexto favorável que surge O Último a Rir, concurso promovido pela SÁBADO cuja grande final acontece, este ano, a 17 de novembro, a partir das 21h, no Teatro Villaret em Lisboa.

A quarta edição do concurso de stand-up teve início a 4 de setembro e na segunda fase foram selecionados 24 semifinalistas para exibir capacidades em palcos espalhados por quatro quatro cidades: Lisboa, Tavira, Guimarães e Vila Nova de Gaia.

Em seguida, deu-se a terceira fase do concurso: as mentorias. Os mentores Sofia Bernardo, Miguel Sete Estacas e Marco Horácio escolheram, cada um, quatro candidatos (um por cada semifinal) para compor uma equipa de “protegidos” e transmitir ensinamentos durante cinco dias. “Tenho pena de não termos mais tempo de mentoria porque há aspetos técnicos [a trabalhar]”, lamenta Marco Horácio à SÁBADO.

Desses 12 protegidos, apenas seis (dois de cada mentor) foram selecionados para a final e cada um terá 7 minutos em palco para cativar a atenção do júri, composto pela diretora-executiva da SÁBADO, Maria Henrique Espada, e pelos humoristas Eduardo Madeira, Nilton e Dagu (vencedor da 1ª edição deste concurso).

Terminadas as mentorias, Marco Horácio comentou o potencial dos concorrentes nesta edição: “Temos muita qualidade nesta final. Qualquer um deles pode ganhar. É muito difícil conseguir perceber [quem] porque, de facto, são todos muito bons. Vai ser uma final muito renhida, a mais renhida de todas até agora. Tudo pode acontecer, o que nos deixa muito contentes; é sinal que a qualidade está a aumentar e que as pessoas estão a investir criativamente e na forma como escrevem o texto. Há muitos jovens a escrever muito bem e muito originais”, comentou para a SÁBADO.



Marco Horácio é um dos mentores do concurso DR

Por mais que considere a edição renhida, o humorista e mentor vê potencial nos candidatos que selecionou para a final, acreditando que possam ser “potenciais vencedores”. Esses candidatos são Eduardo Canavez e Rui Esteves.

Eduardo Canavez é um jovem advogado portuense, também cronista quinzenal na revista SAPO e começou a sua carreira no stand-up há um ano enquanto Rui Esteves, natural de Vigo, é bailarino, figurante e só recentemente começou a explorar a arte do humor.



Marco Horácio com a sua equipa durante a mentoria DR

“Isto podia ser um Ídolos da comédia, quer pela história de vida dos participantes, quer pelos próprios castings e as atuações que fazem ao vivo. É digno de ser visto por toda a gente, até para se perceber que o humor está bem de saúde. Em minha opinião daria um belíssimo formato de televisão, de interesse público e de entretenimento puro e duro”, acrescenta Marco Horácio.

Miguel Sete Estacas escolheu João “Bot” Moreira, que iniciou o seu trajeto na comédia em 2018 e desde então já correu bares, teatros, espetáculos ao ar livre e até mesmo espetáculos de rua, e Vasco Mateus, um jovem de 25 anos, descrito como tímido e reservado mas que sonha em ser reconhecido pela arte que faz.



Miguel Sete Estacas com João "Bot" Moreira e Vasco Mateus DR

Por último, Sofia Bernardo selecionou Ana Claúdia Fernandes, mulher de 36 anos, mãe e “fã de navegar na maionese” e David Silva, jovem humorista de 19 anos já atuou em festivais como a Queima das Fitas do Porto e MEO Marés Vivas.



Sofia Bernardo com Ana Cláudia Fernandes e David Silva DR

O espetáculo final será apresentado por Luísa Barbosa e Alvim e os vencedores recebem um prémio monetário de 1000, 500 e 250 euros, respetivos ao 1º, 2º e 3º lugar do concurso.