Uma série para ver esta semana: 'Pluribus'

Aqui, tudo começa com uma pergunta simples e inquietante: e se a felicidade se tornasse obrigatória? No mundo imaginado por Vince Gilligan, criador de Breaking Bad e um dos criadores de Better Call Saul, a humanidade está infetada por um fenómeno que transforma todos em seres permanentemente otimistas e felizes. No meio desse contentamento artificial que tudo inunda surge Carol (Rhea Seehorn), aparentemente a única pessoa imune à felicidade epidémica, o que faz dela “a pessoa mais miserável do planeta”.

Está lançada a premissa de Pluribus, cujo elenco reúne novos talentos, mas também rostos dos universos anteriores de Gilligan, caso de Rhea Seehorn, ou seja, Kim Wexler em Better Call Saul. Nesta nova vida, Carol não é advogada mas sim uma romancista imune à epidemia de felicidade. O elenco principal inclui ainda a atriz Karolina Wydra e o ator Carlos-Manuel Vesga.

Gilligan assume as funções de argumentista, realizador e produtor executivo, em colaboração com uma equipa cúmplice de longa data. A série foi encomendada de raiz pela plataforma Apple TV+, terá no mínimo duas temporadas e estreou-se, com dois episódios, na passada sexta-feira, 7 de novembro. São os primeiros episódios de um total de sete que ficarão disponíveis na Apple TV+ a um ritmo semanal - um por semana - até 26 de dezembro.

Pluribus não se contenta com explorar a “felicidade como pragmática” - acaba por se tornar uma fábula sobre o indivíduo em face do coletivo, a liberdade em confronto com a uniformidade, e o custo que pagaríamos por deixar de ser quem somos. O tom é familiar para quem viu a trajetória de Gilligan: personagens que se descobrem, perdidas num sistema maior do que elas próprias, moral ambígua e tensão interior.

Aqui, a grande ironia é que salvar o mundo parece implicar que a personagem principal, imune à alegria, se torne o agente da infelicidade. A série propõe-se, assim, a prender-nos num limbo entre o desejo de bem-estar e o receio da complacência.

"Uma série para ver esta semana" é uma rubrica semanal em que lhe sugerimos, todas as segundas-feiras, uma série para ver ao longo dos próximos dias - uma rubrica a cargo do jornalista da SÁBADO Tiago Neto.