Ricardo Araújo Pereira com espetáculo a solo de stand-up na MEO Arena

"Verificando se Você é Humano" é o título do primeiro espetáculo a solo e em nome próprio de Ricardo Araújo Pereira. Já é possível comprar bilhetes.

De programas de sketches a talk-shows de sátira política, passando pelo comentário político feito com humor, por espetáculos ao vivo em grupo (com os Gato Fedorento) e por uma breve passagem em programas de stand-up como o Levanta-te e Ri, Ricardo Araújo Pereira já fez muita coisa. O que ainda não tinha feito, até agora, era um espetáculo próprio e a solo de stand-up comedy. Isso vai mudar.

O humorista português vai estrear-se neste formato com um espetáculo na MEO Arena. Intitulado Verificando se Você é Humano, o espetáculo está agendado para 6 de junho do próximo ano.

O anúncio foi feito com uma manobra de marketing, com a imagem do humorista e o título a serem afixados "em pontos estratégicos da cidade de Lisboa" esta quinta-feira, segundo noticia o Expresso, que faz parte do grupo Impresa, cuja estação de televisão, a SIC, é apontada como "a televisão oficial do espetáculo".

A carregar o vídeo ... 'É absurdo ser um humorista-ativista': 3 dias com Ricardo Araújo Pereira

Apresentador de um dos programas com mais audiências na televisão nacional, o Isto é Gozar Com Quem Trabalha, Ricardo Araújo Pereira é também cronista e escritor, integrando o painel fixo do programa de comentário da SIC Notícias Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer, com os comentadores Pedro Mexia e João Miguel Tavares e moderação de Carlos Vaz Marques.

Recentemente, Ricardo Araújo Pereira criou também o podcast Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira, no qual conversa com os humoristas (e antigos integrantes do coletivo Gato Fedorento) Miguel Góis e José Diogo Quintela.