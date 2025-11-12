“É o fim da era dos brinquedos?”: Toy Story 5 vem aí e traz um vilão da era digital

No novo filme, que chega aos cinemas portugueses a 18 de junho de 2026, Woody e Buzz Lightyear vão enfrentar a chegada das novas tecnologias ao baú dos brinquedos.

Já se passaram quase 30 anos desde que Toy Story estreou nos cinemas, mas a história ainda não está terminada. O primeiro teaser trailer (um primeiro vídeo de antecipação, que não é ainda o trailer oficial) de Toy Story 5 foi divulgado pelos estúdios da Disney e Pixar e revela a premissa e o antagonista deste novo capítulo: um tablet didático chamado Lilypad.

As primeiras imagens divulgadas do filme mostram as expressões aterrorizadas de Woody, Buzz, dos Senhores Cabeça de Batata e dos restantes brinquedos enquanto Bonnie (a atual dona dos brinquedos antigos de Andy, personagem importante da saga) desembrulha e liga um tablet em formato de sapo que lhe pergunta: “Vamos brincar?”

A atriz norte-americana Greta Lee (que se destacou na série da Netflix Russian Doll e no filme Vidas Passadas) dará voz a Lilypad no próximo capítulo da saga e Conan O’Brian ficou encarregue das falas de Smarty Pants, uma nova personagem também da vanguarda das novas tecnologias. Confirma-se também o regresso da voz de Tom Hanks como Woody e de Tim Allen como Buzz Lightyear.

Toy Story 5 será o primeiro filme da saga sem o envolvimento de John Lasseter, que foi obrigado da deixar os estúdios em 2018 por acusações de assédio sexual. O filme está a ser dirigido por Andrew Stanton, realizador dos filmes da Pixar À Procura de Nemo (2003) e Wall-E (2008), este último vencedor de um Globo de Ouro para Melhor Filme de Animação, e McKenna Harris, realizadora da curta-metragem de animação da Pixar Ciao Alberto (2021).

“Tem sido uma jornada hilariante explorar como o nosso grupo favorito de brinquedos pode reagir às tecnologias da atualidade e estamos muito entusiasmados em partilhar estas primeiras imagens com o público”, declararam os realizadores numa comunicação à imprensa após a revelação destas primeiras imagens.

Em nota enviada à comunicação social, a agência de comunicação que está a promover o filme revela que a estreia nas salas de cinema portuguesas está prevista para 18 de junho.

