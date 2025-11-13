Do deserto ao gelo. Conheça as 5 raças de cães mais raras e surpreendentes do mundo

Sábado – Pense por si

São cães com histórias antigas, funções muito específicas e números tão reduzidos que alguns estão em risco de desaparecer.

SÁBADO 13 de novembro de 2025 às 21:50
Há muito mais no mundo canino do que labradores, pastores-alemães e pugs. Espalhadas pelo planeta, existem raças tão raras que a maioria das pessoas nunca as viu ao vivo, algumas contam-se às centenas, outras a poucas dezenas de exemplares registados. São cães com histórias antigas, criados para tarefas muito específicas, desde caçar em falésias escarpadas até patrulhar desertos e vilas isoladas.

