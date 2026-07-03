8 planos para o fim de semana: petiscos em Lisboa, vinhos em Portalegre e música no Porto
Este fim de semana, o Porto acolhe o Elétrico Festival e em Águeda há atividades para toda a família. Em Lisboa, aproveite para espreitar a carta de verão do Capítulo Restaurant & Bar ou para assistir a um concerto especial de José James.
A Quinta da Fonte Souto abre as portas para uma nova edição do “Sunset Com Outro Vagar"DR
1. No primeiro fim de semana de julho, começamos por sugerir uma visita ao festival cultural AgitÁgueda, em Águeda, no distrito de Aveiro. A partir de 4 de julho, e até 26, as ruas da cidade vão encher-se "de cor, animação, instalações de arte e atuações, envolvendo toda a comunidade local, promovendo valores, a cultura, boas práticas ambientais e o artesanato." Este sábado, a programação tem início com o "Encontro de Estátuas Vivas de Águeda" no Mercado Municipal, às 11h. No mesmo dia, a fadista Mariza sobe a palco pelas 22h30, e a noite prolonga-se madrugada fora com dois sets de DJ. A entrada é livre.
2. No sábado e domingo, às 21h30 e às 16h, respetivamente, o Teatro Municipal Constantino Nery, em Matosinhos, acolhe o espetáculo NIck, nick, NIck, nIcK and NICk, inspirado no músico, compositor e escritor australiano Nick Cave. Em palco, vão estar "cinco imitadores do artista Nick Cave, para um casting que tem como objetivo a realização de uma produção sobre o cantor".
Na sinopse, pode ler-se também: "NIck, nick, NIck, nIcK and NICk é um ato de irrealismo mágico, que se apropria da aura, arte e figura de Nick Cave, para um exercício silencioso de sincretismo rock’n’roll sobre criatividade, platonismo e solidão." A encenação é de Pedro João e Gonçalo Amorim, e os bilhetes custam €7,50.
3. Se estiver por Lisboa, aproveite para espreitar a carta de verão do Capítulo Restaurant & Bar. No interior do Convent Square Hotel Lisbon, Vignette Collection, o restaurante apresenta novas propostas pensadas pelo chef Celso Padeiro. Arroz de lavagante com caril vermelho e leite de coco; polvo assado na brasa com pimentão, molho de ostras e tagliatelle de tinta de choco; bife de atum grelhado no carvão com xerém de berbigão e coentros e lagartos de porco preto grelhados com molho de ostras, espargos, coentros e arroz negro frito estão entre as opções.
Há novidades no Capítulo Restaurant & BarDR
4. A partir desta sexta-feira, 3, e até domingo, 5, o Festival Elétrico vai decorrer no Parque Urbano da Pasteleira, no Porto. No primeiro dia, a partir das 14h, o alinhamento inclui nomes da música eletrónica como Luke Alessi, Peach, Ben Ufo e Eris Drew. Bilhetes a partir de €30.
5. A Quinta da Fonte Souto, propriedade da família Symington, fica em Portalegre, no Alentejo, e vai acolher a nova edição do Sunset Com Outro Vagar, um evento que terá como plano de fundo "as vinhas, montanhas e paisagens alentejanas." A 3ª edição acontece este sábado, 4, entre as 17h e as 23h, e a programação inclui música ao vivo, provas de vinhos da Quinta da Fonte Souto e uma seleção de petiscos da empresa Despensa Franciscana, como o queijo de ovelha Fortunato (€9), a trilogia de porco preto Beloteiros (€15) ou os rolinhos de vitela com mostarda e mel (€9€); e da Carnealentejana, como o cheese burguer (€11), gold chedar (€12,50) ou prego ( €13). A entrada no evento custa €16,16 (bilhetes à venda no site) e inclui um copo de vinho Quinta da Fonte Souto.
6. De 5 de julho a 2 de agosto, o Festival Internacional de Piano de Oeiras está de volta para a sua nona edição, com um elenco de luxo de intérpretes de música clássica de renome internacional e uma homenagem especial à pianista Maria João Pires. O cartaz deste ano é composto por Teresa da Palma Pereira (5/7), Anna Fedorova (12/7), Alexei Volodin (19/7), Alim Beisembayev (26/7), Yoav Levanon (1/8) e Paul Lewis (2/8), que interpretam peças de Beethoven, Mozart, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Debussy, Brahms, Tchaikovsky, Schubert ou Purcell – sempre com entrada livre. Veja aqui a programação completa do festival.
7. Mais a norte, os "Jantares Exclusivos com o chef Vasco Coelho Santos" regressam ao Casino Espinho. Durante o mês de julho, aos sábados, vai ser apresentado um menu exclusivo (€60) pensado pelo chef (responsável também pela cozinha do Euskalduna Studio, premiado com uma estrela Michelin). Este sábado, 4, a ementa inclui propostas como o tomate, sardinha e stracciatella; corvina, beurre blanc e ervas, e cachaço bísaro com migas de rabanada.
O chef Vasco Coelho Santos Jorge Miguel Gonçalves/Sábado
8. Por último, deixamos-lhe uma sugestão musical. O cantor José James, com a convidada especial China Moses, vai assinalar os 50 anos de I Want You (1976), álbum de Marvin Gaye, e revisitar o disco na íntegra, com versões próprias dos temas do icónico cantor de música soul. Esta sexta-feira, 3, o espetáculo especial passa pelo palco do Tivoli BBVA, em Lisboa, às 21h. Os bilhetes custam entre €27 e €48.