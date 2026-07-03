8 planos para o fim de semana: petiscos em Lisboa, vinhos em Portalegre e música no Porto

Este fim de semana, o Porto acolhe o Elétrico Festival e em Águeda há atividades para toda a família. Em Lisboa, aproveite para espreitar a carta de verão do Capítulo Restaurant & Bar ou para assistir a um concerto especial de José James.

1. No primeiro fim de semana de julho, começamos por sugerir uma visita ao festival cultural AgitÁgueda, em Águeda, no distrito de Aveiro. A partir de 4 de julho, e até 26, as ruas da cidade vão encher-se "de cor, animação, instalações de arte e atuações, envolvendo toda a comunidade local, promovendo valores, a cultura, boas práticas ambientais e o artesanato." Este sábado, a programação tem início com o "Encontro de Estátuas Vivas de Águeda" no Mercado Municipal, às 11h. No mesmo dia, a fadista Mariza sobe a palco pelas 22h30, e a noite prolonga-se madrugada fora com dois sets de DJ. A entrada é livre.

2. No sábado e domingo, às 21h30 e às 16h, respetivamente, o Teatro Municipal Constantino Nery, em Matosinhos, acolhe o espetáculo NIck, nick, NIck, nIcK and NICk, inspirado no músico, compositor e escritor australiano Nick Cave. Em palco, vão estar "cinco imitadores do artista Nick Cave, para um casting que tem como objetivo a realização de uma produção sobre o cantor".

Na sinopse, pode ler-se também: "NIck, nick, NIck, nIcK and NICk é um ato de irrealismo mágico, que se apropria da aura, arte e figura de Nick Cave, para um exercício silencioso de sincretismo rock’n’roll sobre criatividade, platonismo e solidão." A encenação é de Pedro João e Gonçalo Amorim, e os bilhetes custam €7,50.

3. Se estiver por Lisboa, aproveite para espreitar a carta de verão do Capítulo Restaurant & Bar. No interior do Convent Square Hotel Lisbon, Vignette Collection, o restaurante apresenta novas propostas pensadas pelo chef Celso Padeiro. Arroz de lavagante com caril vermelho e leite de coco; polvo assado na brasa com pimentão, molho de ostras e tagliatelle de tinta de choco; bife de atum grelhado no carvão com xerém de berbigão e coentros e lagartos de porco preto grelhados com molho de ostras, espargos, coentros e arroz negro frito estão entre as opções.



Há novidades no Capítulo Restaurant & Bar DR

4. A partir desta sexta-feira, 3, e até domingo, 5, o Festival Elétrico vai decorrer no Parque Urbano da Pasteleira, no Porto. No primeiro dia, a partir das 14h, o alinhamento inclui nomes da música eletrónica como Luke Alessi, Peach, Ben Ufo e Eris Drew. Bilhetes a partir de €30.

5. A Quinta da Fonte Souto, propriedade da família Symington, fica em Portalegre, no Alentejo, e vai acolher a nova edição do Sunset Com Outro Vagar, um evento que terá como plano de fundo "as vinhas, montanhas e paisagens alentejanas." A 3ª edição acontece este sábado, 4, entre as 17h e as 23h, e a programação inclui música ao vivo, provas de vinhos da Quinta da Fonte Souto e uma seleção de petiscos da empresa Despensa Franciscana, como o queijo de ovelha Fortunato (€9), a trilogia de porco preto Beloteiros (€15) ou os rolinhos de vitela com mostarda e mel (€9€); e da Carnealentejana, como o cheese burguer (€11), gold chedar (€12,50) ou prego ( €13). A entrada no evento custa €16,16 (bilhetes à venda no site) e inclui um copo de vinho Quinta da Fonte Souto.

6. De 5 de julho a 2 de agosto, o Festival Internacional de Piano de Oeiras está de volta para a sua nona edição, com um elenco de luxo de intérpretes de música clássica de renome internacional e uma homenagem especial à pianista Maria João Pires. O cartaz deste ano é composto por Teresa da Palma Pereira (5/7), Anna Fedorova (12/7), Alexei Volodin (19/7), Alim Beisembayev (26/7), Yoav Levanon (1/8) e Paul Lewis (2/8), que interpretam peças de Beethoven, Mozart, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Debussy, Brahms, Tchaikovsky, Schubert ou Purcell – sempre com entrada livre. Veja aqui a programação completa do festival.

7. Mais a norte, os "Jantares Exclusivos com o chef Vasco Coelho Santos" regressam ao Casino Espinho. Durante o mês de julho, aos sábados, vai ser apresentado um menu exclusivo (€60) pensado pelo chef (responsável também pela cozinha do Euskalduna Studio, premiado com uma estrela Michelin). Este sábado, 4, a ementa inclui propostas como o tomate, sardinha e stracciatella; corvina, beurre blanc e ervas, e cachaço bísaro com migas de rabanada.



O chef Vasco Coelho Santos Jorge Miguel Gonçalves/Sábado

8. Por último, deixamos-lhe uma sugestão musical. O cantor José James, com a convidada especial China Moses, vai assinalar os 50 anos de I Want You (1976), álbum de Marvin Gaye, e revisitar o disco na íntegra, com versões próprias dos temas do icónico cantor de música soul. Esta sexta-feira, 3, o espetáculo especial passa pelo palco do Tivoli BBVA, em Lisboa, às 21h. Os bilhetes custam entre €27 e €48.

Com Pedro Miranda