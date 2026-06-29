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CoolJazz, o festival da boa nostalgia

Com um cartaz de peso e a habitual predileção pelos grandes nomes do passado, o festival Cool Jazz abraça uma ampla diversidade de géneros no seu saudável saudosismo.

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Edição de 23 a 29 de junho
CoolJazz, o festival da boa nostalgia
Pedro Henrique Miranda 29 de junho de 2026 às 07:00
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Gilberto GIl é o primeiro cabeça de cartaz do CoolJazz
Gilberto GIl é o primeiro cabeça de cartaz do CoolJazz

O festival permanece igual a si mesmo, mas consegue surpreender-nos ano após ano. Mantém gostos adultos, escolhas consensuais e tendências saudosistas, mas consegue reunir no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, uma amplitude de géneros, estilos e épocas - assim como uma solidez de cartaz - invejável para qualquer festival português.

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