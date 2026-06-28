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Tchecov, Jacques Brel e uma homenagem ao Teatro Variedades: 7 peças para ver no Festival de Almada

A 43.ª edição do festival, que decorre de 4 a 18 de julho, leva teatro e dança aos palcos de Almada mas também de Lisboa, como o CCB e o Teatro Variedades. Eis sete destaques da programação.

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Tchecov, Jacques Brel e uma homenagem ao Teatro Variedades: 7 peças para ver no Festival de Almada
Gonçalo Correia 28 de junho de 2026 às 08:00
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O espetáculo "O Cume", já apresentado em festivais como Avignon, chega a Portugal através do Festival de Almada
O espetáculo "O Cume", já apresentado em festivais como Avignon, chega a Portugal através do Festival de Almada Matthias Horn

Estreias de peças de teatro nacionais, criações internacionais que viajam pela primeira vez até palcos portugueses, espetáculos de dança e até uma homenagem ao Teatro Variedades, do Parque Mayer, que em 2026 celebra um centenário de existência: são muitas as propostas para ver este ano no Festival de Almada. Com seis palcos (quatro de Almada e dois de Lisboa) e quase 20 espetáculos ao todo, a programação, de 4 de julho (próximo sábado) até dia 18 do mesmo mês, é ampla e eclética. Eis sete destaques do programa (que pode ser consultado na íntegra aqui):

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