“A verdade acabou, os factos não importam mais.” No palco do CCB, Wagner Moura vai confrontar o mundo

Wagner Moura e Christiane Jatahy levam ao CCB, em Lisboa, "Um Julgamento – Depois do Inimigo do Povo", peça que parte de Ibsen para falar de pós-verdade e democracia. Apresentaram-na esta tarde, em conferência de imprensa.

Há uma frase que abre o palco como um aviso: “A verdade acabou.” Wagner Moura, ator brasileiro, repetiu-a esta quarta-feira na conferência de imprensa de apresentação da peça Um Julgamento – Depois do Inimigo do Povo, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde estará em cena de 3 a 5 de julho (sexta às 20h; sábado, 19h; domingo, 17h; €21 a €30). É uma frase que o assusta, diz. Não por efeito dramático, mas porque a frase toca num dos nervos do presente, na ideia de que nem sempre discutimos os mesmos factos.

A peça, assinada por Christiane Jatahy, Lucas Paraizo e Wagner Moura, não é uma adaptação convencional de Um Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen, mas algo novo, sublinhou Jatahy. A encenadora brasileira referiu que “90% da peça é texto novo” e apenas “10%” chega diretamente de Ibsen.

O que fica do dramaturgo norueguês é o esqueleto moral, uma comunidade dividida, uma verdade incómoda, um homem convencido de que está certo e uma pergunta que continua sem resposta fácil: o que acontece quando a verdade entra em conflito com um interesse coletivo? “Interessa-me discutir o aspeto da pós-verdade, de que os factos não importam mais", adianta Wagner Moura.

Christiane Jatahy não procura “trazer respostas”, quer, antes, “fazer perguntas” e perceber “como o público dialoga, escuta e reage ao texto”. Daí a ideia de um tribunal. Em cada sessão, 11 espectadores serão chamados a decidir se Thomas Stockman (Moura) é, ou não, inimigo do povo.

Antes do espetáculo, 50 pessoas recebem uma pulseira; depois, já na sala, há um sorteio que dita que quem for escolhido sobe ao palco. “Essa participação é ativa, no sentido em que as pessoas estão presentes, mas não estão expostas”, explicou a encenadora.

"Queríamos saber o que do mundo nos atravessava"

A imagem é simples e eficaz. O teatro transforma-se num tribunal sem juízes profissionais, o público deixa de estar apenas a assistir e passa a ter de decidir. “Quando ela trouxe a história do julgamento achei bonito, até para chamar as pessoas a decidir”, disse Wagner Moura. E decidir, aqui, não significa apenas votar sobre uma personagem. Significa tomar posição perante temas que a peça arrasta para dentro da sala: ecologia, ciência, imprensa, democracia, família, polarização, fake news, extremismo político e ideológico.

Jatahy contou que o projeto nasceu de um reencontro com Wagner Moura, mais de duas décadas depois de o ter visto em A Máquina – no início dos anos 2000 – e de o ter convidado para fazer, em palco, Memorial do Convento. “Há dois anos cruzámo-nos e tivemos um encontro muito forte no final. Foi aí que dissemos: ‘é agora!’” Seguiram-se dois anos de conversas, leituras, filmes e aproximações. “Queríamos saber o que do mundo nos atravessava”, disse. Moura já tinha uma relação forte com o texto de Ibsen; Jatahy queria trabalhar sobre irmãos, família e a forma como a polarização pode romper laços íntimos. A peça encontrou-se nessa estrada.

O elenco inclui, além de Wagner Moura, Julia Bernat e Danilo Grangheia. Jatahy descreveu Bernat como uma atriz “colada” à sua linguagem, com quem trabalha há 15 anos. Danilo, disse, foi “uma unanimidade” entre ela e Moura. Na peça, o ator funciona como contraponto a Thomas Stockman, e essa oposição foi uma das preocupações do processo. Danilo Grangheia falou da vontade de “equilibrar as coisas”, entre “um discurso progressista e outro conservador, sem demonizar qualquer um”.

Moura também insistiu nesse ponto. “Eu sou uma pessoa de esquerda, considero a polarização política um problema, lamento a ascensão da extrema-direita e considero importantes as questões que a direita clássica faz". A frase não surge como concessão, mas como uma das inquietações centrais da peça; como discutir valores, custos, responsabilidade e futuro sem reduzir o outro lado a uma caricatura?

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"A esquerda está desconectada da realidade"

A questão ambiental, lembrou o ator, “já estava lá”, em Ibsen. Mas a peça olha para ela a partir de hoje, num tempo em que a crise climática convive com descrédito científico, ruído digital e radicalização política. “A esquerda está desconectada da realidade”, disse Moura, numa das intervenções mais diretas. “Como é que lidamos com esta complexidade? A questão ambiental não está na pauta dos fundamentos do mundo.”

O regresso ao teatro é outro dos temas que Moura não tratou como nota lateral. “Considero-me um ator de teatro”, afirmou. Começou nos anos 90, em Salvador (no estado da Baía, Brasil) num tempo em que, diz, “ator nordestino só tinha papel periférico” longe do eixo Rio-São Paulo. Recordou uma geração formada num teatro baiano muito forte, ao lado de nomes como Lázaro Ramos e Vladimir Brichta. A última peça que tinha feito fora Hamlet, em 2009. Agora, diz, só voltaria se fosse por algo que o mobilizasse. “O teatro é um compromisso muito importante, muito sagrado.” E acrescentou: “Os atores de teatro precisam de voltar ao teatro.”

No palco, Wagner Moura diz sentir-se “mais inteligente”. Talvez porque o teatro obrigue a uma presença que o cinema e a televisão filtram. Talvez porque, nesta peça, essa presença é posta em crise pelo próprio dispositivo cénico: há fricção entre teatro e cinema, há público convocado para dentro da ação. Jatahy, que há muito trabalha nessa zona de contaminação entre linguagens, disse interessar-lhe precisamente esse lado de encontro.

As votações, entretanto, têm variado consoante as cidades. Em Salvador, contou Christiane Jatahy, havia mais espectadores a votar pela não condenação de Stockman. No Rio de Janeiro, esse número mudou. Em Amesterdão, a condenação ganhou mais peso. “É muito curioso como a peça se dá em cada lugar”, disse a encenadora. Moura acrescentou que “é muito raro haver um consenso” e lembrou uma votação em Amesterdão que terminou 7-5. O voto é anónimo.

O regresso da família Bolsonaro "seria uma tragédia"

A política brasileira entrou inevitavelmente na conversa. Questionado sobre a extrema-direita, Wagner Moura disse que a possibilidade de a família Bolsonaro voltar a ganhar eleições seria “uma tragédia para o país”. “Estou preparado para me mobilizar para que Lula ganhe de novo”, afirmou. Também falou do apoio dos Estados Unidos e da expectativa de que esse apoio “saia pela culatra”. Depois, deixou uma frase: “Havia uma época em que as pessoas tinham vergonha de ser racistas, homofóbicas. Hoje não, e é importante perceber que a vergonha é importante.”

Jatahy puxou a reflexão para Portugal. Disse achar “chocante o crescimento da extrema-direita” no País e rejeitou a ideia de que Um Julgamento seja uma peça panfletária. “Não acho que esta seja uma peça panfletária, acho, sim, que é uma peça para nos pôr em diálogo.”

Questionada sobre se esperava que o público de extrema-direita pudesse comparecer na peça e sobre uma eventual "apropriação" da Cultura pela esquerda, a dramaturga disse tratar-se de um exemplo claro de "apropriação da cultura pela extrema-direita” e relacionou-o com os mecanismos através dos quais o fascismo pode usar a democracia para se instalar. “Não podemos ter medo de usar essa palavra”, disse.

No fim, “o diálogo é fundamental para tentarmos escutar o outro, ainda que as diferenças sejam enormes”, disse Christiane Jatahy. A quarta parede, lembrou, “caiu há muito tempo”. Fica o tribunal, ficam os jurados, fica a pergunta. Se a verdade acabou, o que fazemos com a decisão?