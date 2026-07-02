Sábado – Pense por si

GPS

Escritora portuguesa Lídia Jorge vence Prémio Camões 2026

O Prémio Camões é considerado o mais importante galardão de literatura em Língua Portuguesa.

Capa da Sábado Edição 30 de junho a 6 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 30 de junho a 6 de julho
As mais lidas GPS
Lusa 02 de julho de 2026 às 19:05
Adicione como fonte preferencial no Google
Lídia Jorge recebe mais um galardão
Lídia Jorge recebe mais um galardão Vasco Célio

A escritora portuguesa Lídia Jorge, autora de vasta obra literária, entre a qual "Misericórdia" (2022), que lhe valeu vários prémios, incluindo o Médicis Étranger, venceu o Prémio Camões 2026, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto.

O júri, reunido esta tarde em formato 'online', deliberou por unanimidade distinguir a escritora Lídia Jorge, destacando "o diversificado conjunto da sua obra e o grande contributo para o enriquecimento do património literário e cívico-cultural da língua portuguesa".

O Prémio Camões é considerado o mais importante galardão de literatura em Língua Portuguesa e tem um valor pecuniário de cem mil euros.

Tópicos escritores Escritora escritor língua Prémio Camões Lídia Jorge
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Escritora portuguesa Lídia Jorge vence Prémio Camões 2026