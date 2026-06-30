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Gelados de supermercado: um guia com os bons, os maus e os assim-assim

De clássicos de chocolate a sorvetes, cones, copos e opções vegan, provámos 15 gelados de supermercado para perceber quais merecem espaço no congelador e quais nos derretem as expectativas.

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Edição de 23 a 29 de junho
Gelados de supermercado: um guia com os bons, os maus e os assim-assim
Tiago Neto 30 de junho de 2026 às 23:00
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Olha, o rajá fresquinho!
Olha, o rajá fresquinho! D.R.

Escolher um gelado no supermercado já não é tarefa fácil. Há cones com speculoos, autênticos tachos vegan de manga, bites de manteiga de amendoim, sorvetes com mais fruta do que culpa e clássicos americanos que sussurram “diabetes” a cada dentada. No que se segue, a prova vai direta ao que interessa. Falamos de preço, formato, textura, sabor, cobertura, calorias e aquela pergunta essencial a que nenhum rótulo responde: “Apetece voltar a comprar?”

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