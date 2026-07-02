Os regressos, as caras novas e a história: o que já se sabe do novo Prison Break

A nova versão de "Prison Break" já tem três regressos confirmados. Aos comandos da nova série estará Elgin James ("Mayans M.C.") e há regressos de caras conhecidas.

A plataforma de streaming Hulu está desenvolver uma nova ficção no universo de Prison Break e já há três regressos confirmados: o ator Amaury Nolasco volta a dar vida a Fernando Sucre, William Fichtner interpreta Alexander Mahone e Robert Knepper volta a vestir a pele de Theodore 'T-Bag' Bagwell, avançou o site Collider.

Criada por Paul T. Scheuring, a primeira temporada de Prison Break estreou na cadeia televisiva norte-americana Fox em 2005. Os primeiros episódios acompanham a jornada de Michael Scofield (Wentworth Miller), um engenheiro civil que comete um assalto com o objetivo de ficar detido na mesma prisão que o irmão, Lincoln Burrows (Dominic Purcell), que foi condenado injustamente. A partir daí, a personagem principal desenvolve um elaborado plano de fuga. O sucesso da primeira temporada e os milhões de espetadores garantiram a renovação para outras quatro, que só terminaram em 2017.

Nesta nova produção, o regresso dos dois atores principais não está previsto mas há novidades no elenco: Lukas Gage (The White Lotus; Mensagens para Isabelle) vai interpretar Jackson, um político a concorrer pela primeira vez ao Congresso. Em declarações à Variety, o ator revelou que a nova versão terá um "tom cru, intenso e até assustador". E acrescentou: "Fazemos, sem dúvida, uma homenagem à série antiga, mas trata-se de uma abordagem muito nova, e o Elgin tem uma ligação tão pessoal à história e uma visão tão pessoal da mesma que é muito diferente."

O novo projeto tem Elgin James (Mayans M.C.) aos comandos, como principal responsável pelo rumo desta nova produção, e a narrativa irá acompanhar Cassidy (Emily Browning), uma antiga militar que é guarda prisional numa das prisões mais perigosas dos EUA.

A data de estreia não foi avançada, mas sabe-se que a produção do episódio-piloto já se encontra numa fase avançada.

Reveja aqui o trailer da primeira temporada de Prison Break: