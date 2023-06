Marcelo Freixo: 'O Lula é o melhor garoto-propaganda que a gente possui'

Presidente da agência promotora do turismo do Brasil, a Embratur, desde janeiro de 2023, crê que a eleição de Lula mudou tudo para melhor: "As pessoas não fazem turismo para visitar problemas."

Marcelo Freixo é desde janeiro o presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Esteve em Portugal para celebrar o primeiro acordo de colaboração com o NEST, o projeto-âncora da iniciativa Turismo 4.0 do Governo cujo objetivo é promover a inovação e o uso da tecnologia no negócio. O professor e político crê que surgiram novas oportunidades com a eleição de Lula da Silva que conduziram à renovação da imagem do Brasil, com foco na responsabilidade ambiental, no combate à fome e na sustentabilidade. Apesar de se ter candidatado a governador do Rio de Janeiro, garante que não vai pensar em eleições – para já.